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تغيير قد يطرأ على المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

4:08 م2022-08-10
كأس العالم في قطر
كأس العالم في قطر

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كشفت صحيفة اس الاسبانية أن هناك مساعي تقوم بها ​قطر​ لتكون المباراة الافتتاحية لبطولة ​كأس العالم 2022​ بين قطر والاكوادور وليس بين ​هولندا​ والسنغال.

وكان من المقرر في بداية الأمر أن تكون المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف قطر والاكوادور قبل أن يتم تعديل توقيت المباراة لتصبح مساءً على أن تكون المباراة الافتتاحية ظهراً بين هولندا والسنغال في المجموعة الأولى، إلا أن صحيفة أس كشفت عن مساعِ جديدة مع الفيفا لاعادة مباراة قطر والاكوادور لتكون الافتتاحية للعرس العالمي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وليس في يوم 21.

  • المصدر (السبورت)

4:08 م2022-08-10
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