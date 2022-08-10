تغيير قد يطرأ على المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

كشفت صحيفة اس الاسبانية أن هناك مساعي تقوم بها ​قطر​ لتكون المباراة الافتتاحية لبطولة ​كأس العالم 2022​ بين قطر والاكوادور وليس بين ​هولندا​ والسنغال.

وكان من المقرر في بداية الأمر أن تكون المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف قطر والاكوادور قبل أن يتم تعديل توقيت المباراة لتصبح مساءً على أن تكون المباراة الافتتاحية ظهراً بين هولندا والسنغال في المجموعة الأولى، إلا أن صحيفة أس كشفت عن مساعِ جديدة مع الفيفا لاعادة مباراة قطر والاكوادور لتكون الافتتاحية للعرس العالمي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وليس في يوم 21.