تغيير موعد بث برنامج عالم الرياضة إلى “الخميس”

عمان – الغد – قررت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية “شعبة الاذاعة والتلفزيون” تغيير موعد بث برنامج عالم الرياضة الذي يقدمه الملازم أول علاء أبو قاعود من يوم السبت إلى يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءاً، نزولا عند رغبة مستمعي ومشاهدي اذاعة الامن العام ” أمن إف إم ” وبهدف تعميم الفائدة الرياضية، كون نهاية الأسبوع تحمل في طياتها العديد من الفعاليات الرياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

ودأب البرامج على مواكبة جميع الاحداث الرياضية على كافة الأصعدة من خلال القاء الضوء على أبرز الأخبار والأحداث الرياضية من إستضافة نخبة من المختصين في المجال الرياضي إضافة الى أبرز اللاعبين في مختلف الرياضات وتسليط الضوء على الإيجابيات وتعزيزها ومعالجة السلبيات بطريقة حضارية وسلسه، وإبراز جهود وإنجازات نشامى الأمن العام في جميع الالعاب الرياضية الفردية والجماعية.