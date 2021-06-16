تغيير موعد بث برنامج عالم الرياضة إلى “الخميس”

عمان – الغد – ستجري اذاعة الامن العام (أمن اف ام ) تعديلا على موعد بث برنامج عالم الرياضة الذي يقدمه الملازم أول علاء أبو قاعود بحيث يصبح الموعد الجديد للبث الساعة السادسة من مساء كل خميس

ويأتي هذا التعديل بهدف إتاحة الفرصة لعدد اكبر من المستمعين لمتابعة البرنامج الذي يناقش نهاية كل اسبوع الفعاليات الرياضية المحلية والعربية والدولية.

ويسلط البرنامج من خلال فقراته المتنوعة الضوء على أبرز الأخبار والأحداث الرياضية واستضافة المختصين في المجال الرياضي إضافة الى أبرز اللاعبين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية.

ويحظى البرنامج بمتابعة عريضة من الشارع الرياضي لما يحويه من فقرات متنوعة وتحليل دقيق للفعاليات الرياضية المختلفة.