تفاؤل يسود القطاع السياحي بعد وقف حظر الجمعة والحجر المنزلي

محمد أبو الغنم

عمان- أجمع عاملون على أن إلغاء الحجر المنزلي وحظر الجمعة سينعكسان إيجابيا على قطاع السياحة الذي كان من بين أكبر المتضررين خلال الأشهر الماضية تحت ضغط إجراءات العزل ومنع التجول.

ورجح أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر كمال أبوذياب، أن المملكة ستشهد نشاطا سياحيا ملوحظا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أبوذياب أن قرار الحكومة الأخير المتضمن رفع الحجر المنزلي قرار إيجابي وأن الجمعية طالبت به خلال اجتماعاتها مع الحكومة خلال الأيام الماضية.

وأشار الى أن رفع الحجر المنزلي بالنسبة للقادمين إلى المملكة سينعكس على بدء قدوم السياحة الوافدة، وبالتالي ستشهد السياحة نشاطا ملوحظا.

وقال أبوذياب “قرار الحكومة حول رفع الحظر يوم الجمعة نشط السياحة الداخلية، وهو قرار لعودة الحياة الى طبيعتها وستنعكس إيجابا في المستقبل”. وبين أن مكاتب السياحة والسفر ستضع برامجها السياحية لاستقبال السياحة الوافدة وسننتظر قدومها خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر جمال الضامن “إن رفع الحجر المنزلي قرار جيد ومشجع”.

وطالب الضامن الحكومة والجهات المعنية بإعطاء العاملين كافة في القطاع السياحي، خاصة المرافقين للمجموعات السياحية والسائقين إضافة الى موظفي الفنادق أولوية أخذ المطعوم كونهم الأكثر قربا من السائح ويتعاملون مع السياح مباشرة. وأضاف “على الحكومة الاستمرار في قراراتها التي أعلنتها مؤخرا حول القطاع السياحي حتى يستطيع القطاع العمل على جذب السياحة الى المملكة وبالتالي انتعاش القطاع والمحافظة عليه”. واتفق أحد العاملين في القطاع السياحي مع سابقيه في الرأي حول الأثر الإيجابي الذي سيشهده القطاع السياحي بعد قرارات الحكومة برفع الحجر المنزلي ورفع حظر الجمعة.

ورحج أن تشهد المملكة نشاطا سياحيا على الصعيدين الداخلي والخارجي على أرض الواقع قريبا.

وأعلن رئيس الحكومة بشر الخصاونة، مؤخرا، خلال رده على ملاحظات النواب على بيان الثقة، حزما من الإجراءات جاء من ضمنها إعادة فتح القطاعات المغلقة بطريقة مدروسة تحمي الاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة، وفتح قطاعات بمنهجية متدرجة وآمنة وتعتمد على التزام المنشآت والمواطنين.

وأكد الخصاونة، خلال رد الثقة، رفع القيد عن الحركة وفتح المطارات وإلغاء الحجر لمدة أسبوع لتنشيط القطاع السياحي.