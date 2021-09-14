“تفاحة الضوء”.. مختارات بانورامية من مسيرة الشاعر علي جعفر

عمّان-الغد- يقدم الشاعر والأكاديمي العراقي علي جعفر العلاق في ديوانه “تفاحة الضوء” مجموعة مختارة من القصائد والمقطوعات التي تمثل مجمل مسيرته الإبداعية في عالم الشعر، تلك المسيرة التي بدأت منذ ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وضمنها إصداره الأول “لا شيء يحدث.. لا أحد يجيء”، الصادر في العام 1973، وصولا إلى قصائد ديوانه “فراشات لتبديد الوحشة” الصادر في العام 2021.

وتخللت تلك الأعوام الطويلة مجموعة كبيرة من الإصدارات، وصل عددها إلى عشرين ديوانا، واختير من كل واحد منها مقتطفات لـ”تفاحة الضوء”، منها على سبيل المثال: وطن لطيور الماء، شـجر العائلة، فاكهة الماضي، أيّام آدم، وطائر يتعثر بالضو، فراشاتٌ لتبديد الوحشة.

وجاءت المختارات الصادرة عن “الآن ناشرون وموزعون” في الأردن في 454 صفحة من القطع المتوسط، وحفلت صفحاتها بحالات وجدانية وتجليات أسلوبية تنقل خلالها العلاق بين مواضيع متعددة خاطب فيها المرأة والصديق والوطن والعائلة والبشر المقهورين والجمال المهدد بالزوال وسائر المواضيع التي أثرت تجربته الإنسانية والإبداعية على مدى يتجاوز نصف قرن من الزمان.

ويرى الناقد العراقي فاروق يوسف في كلمة له وضعت على غلاف المختارات أن غنائية العلاق كانت إحدى العلامات الفارقة التي ميزت تجربته، وبين أنها: “كانت من صنع اللغة، وجاءت مستلهمةً من عجينتها كما لو أنها مرآتها، أو أنها قدت منها”.

ويضيف مبينا ملامح هذه الغنائية: “حرص العلاق على رعاية النغم الداخلي الذي يحدث عند لقاء المفردات أو تصادمها بعضها ببعض ، كما لو أن تلك المفردات لم تلتق من قبل، حتى ليشعر القارئ أن الشاعر قد حذف الكثير من الكلمات التي وقعت خطأ في المسافة التي تفصل بين مفردتين كانتا تتجاذبان عن بعد، من أجل أن يصدر نغم بعينه هو في حد ذاته هدف القصيدة. كانت موسيقا ذلك الشعر نوعاً من الهبة التي تطلع من مكان لم تنتبه التقنية إلى وجوده”.

وتظهر الغنائية تلك ممتزجة بالصور الفنية التي تغذي شوق القارئ إلى العوالم شبه السحرية التي يرسمها له العلاق. يقول في “القصيدة المائية” من مجموعة “وطن لطيور الماء” الصادرة في العام 1975″ذاكَ وجهُكِ، من أيّما أُفُقٍ تنظُرينَ؟/أرى غابةً مَلأتْها العصافيرُ:/تهرُبُ من مطَرِ الصيفِ، والوردُ فاجأَني ليّنًا.. /وثيابُكِ، تلك السماءُ الخفيفةُ،/ تأخذُني لمواسِمها”.

ويظهر حنين علي جعفر العلاق للعراق، وطنه ومهد طفولته، في غير مكان من المختارات، وهو حنين يعكس وجهة نظره التي ترى أن ارتباط المبدع بالمكان هو ارتباط حتمي وقوي وحميم.

ومن الجدير بالذكر أن علي جعفر العلاق شاعر وناقد وأستاذ جامعي عراقي، حاصل على جائزة العويس للشعر، للعام201. ولد في محافظة واسط في العام 1945، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة إكستر في بريطانيا العام 1984. غادر العراق في العام 1991، وعمل أستاذاً للأدب والنقد الحديث في جامعة صنعاء، ثم في جامعة الإمارات . وهو مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وله إضافة إلى إصداراته في مجال الشعر مجموعة كبيرة من الإصدارات النقدية، بدأها بـ”مملكة الغجر” (1981)، ودماء القصيدة الحديثة (1988)، وصولا إلى “في مديح النصوص” (2019)، و”المعنى المراوغ” (2020).