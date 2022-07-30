فتاة تفارق الحياة إثر صدمة كهربائية خلال شحن هاتفها

توفيت فتاة صينية بعدما تعرضت لصدمة كهربائية هائلة عندما كانت تغفو فوق هاتفها المحمول وهو موضوع على الشحن بعد الاستحمام.

وتم العثور على الضحية خورن سري بوف (17 عاماً) وهي مترجمة صينية في شركة سينغ يون ييك جولد للتعدين في مقاطعة كراتي، كمبوديا، ميتة فوق هاتفها.

وكانت الفتاة قد استحمت في وقت سابق ووضعت هاتفها المحمول على الشحن وأنارت ضوء الشعلة.

وأعلن المسؤولون المحليون أن خورن توفيت على الفور في نومها من صدمة كهربائية هائلة في 27 يوليو (تموز).

وأثارت الحادثة نقاشاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول سلامة أجهزة شحن الهاتف.

و قال أحد مستخدمي الإنترنت “يجب أن يكون لديهم حملات توعية عامة حول كيفية التعامل مع الكهرباء. أرى أشخاصاً يلمسون الأسلاك على منشورات المحولات في كل وقت، وحوادث مؤلمة مثل هذه تحدث كثيراً”.

وقال معلق آخر “لقد استحمت للتو، لذلك ربما كانت لا تزال رطبة عندما نامت فوق مأخذ الكهرباء. وحتى لو كانت جافة، ليست فكرة جيدة أن يكون لديك وصلة كهرباء في السرير معك. إنه أمر مأساوي”.

ويشرح الخبراء أن فرص تعرض شخص ما لصدمة كهربائية من شاحن الهاتف منخفضة، ولكن المخاطر تزداد إذا تم استخدام شاحن غير متوافق أو دون المستوى المطلوب، حيث لا يعزل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى حريق أو ارتفاع درجة الحرارة أو صدمة كهربائية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية. (24 لايف ستايل)

اقرأ أيضاً: