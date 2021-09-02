تفاصيل آلية دوام الفصل الأول في الجامعة الأردنية

عمان – الغد – أعلن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ان دوام الطلبة في الجامعة سيكون وجاهيا ومدمجا وبنسبة النصف للفصل الأول المقبل .

وقال عبيدات في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن دوام الفصل الأول سيكون على النحو التالي: “المحاضرات ايام الاحد والثلاثاء والخميس دوام يوم واحد فقط بحيث يكون يوم الأحد والثلاثاء 50% من الطلاب وجاهي وبث مباشر من داخل القاعة لـ 50% المتبقين والخميس أونلاين لجميع الطلاب، ويومي الاثنين والاربعاء يكون دواما وجاهيا يوم واحد فقط والثاني أونلاين”.

واكد أنه لن يكون هناك حرية اختيار للطالب لأيام دوامه وسيتم تحديدها من القبول والتسجيل