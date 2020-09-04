تفاصيل إصابة مريضة خمسينية بمستشفى بسمة في إربد

احمد التميمي

اربد – كشف مدير مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الدكتور محمد بني ياسين عن إصابة مريضة خمسينية كانت قد راجعت طوارئ مستشفى الخميس الماضي كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأزمة صدرية .

واشار بني ياسين الى انه تم إجراء فحص (PCR) لها وظهرت نتيجته إيجابية، وفور تشخيصها خاطب المستشفى وزارة الصحة والتي قامت بدورها بتحويل المريضة إلى مستشفى الامير حمزة ليتم معالجتها هناك.

وبين انه وكاجراء احترازي قامت إدارة المستشفى بتعقيم كافة مرافق المستشفى.

واشار بني ياسين الى انه وكاجراء احترازي تم سحب عينات ل 40 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وستظهر نتائجها غدا.

واكد انه ومنذ دخول المريضة للمستشفى تم وضعها في قسم العزل بالمستشفى للاشتباه باصابتها بفيروس كورونا، مبينا ان المريضة لم تخالط اي شخص باستثناء الكوادر الطبية الذين عادة ما يكونوا مرتدين وسائل الصحة والسلامة العامة.

واكد بني ياسين أن العمل بالمستشفى بشكل طبيعي ويستقبل مراجعيه كالمعتاد.