تفاصيل اختفاء شاب أردني في النيجر.. و”الخارجية” تتابع (وثائق)

زايد الدخيل

عمان – أكدت وزارة الخارجية ، مساء الاثنين ، أنها تتابع قضية شاب أردني يقول أهله أنه “فقد” في النيجر منذ عدة شهور. وأوضحت الوزارة ردا على سؤال لـ”الغد” أنها على تواصل “مستمر” مع عدة جهات في النيجر، سعيا لمعرفة مصير الشاب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشرح ذوو الشاب تفاصيل اختفائه في مذكرة كانوا أرسلوها للوزارة، وناشدوا فيها الحكومة بالتدخل للكشف عن مصيره، تاليا نصها:

“الأصدقاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله

شاب أردني مفقود في جمهورية النيجر منذ أشهر وأهله يناشدون الحكومة الأردنية للتدخل.

ويطلبون من الجميع الفزعة كي يعمم الخبر.

اسأل الله ان يرده إلى أهله وبلده سالما معافى

وان يربط على قلب أمه

وان يهون على والده يا الله”