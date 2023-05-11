تفاصيل اغتيال مسؤول الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤول الوحدة الصاروخية، والذي ارتقى بعملية اغتيال في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان صحفي “ننعى الشهيد القائد المجاهد/ علي حسن غالي “أبو محمد” – عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار”.

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت فجر اليوم الخميس شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين، وتدمير الشقة بشكل كامل، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالشقق المجاورة.

وقالت مصادر لوكالة شهاب ان الشهداء هم علي حسن محمد غالي من سرايا القدس، وشقيقه محمود، بالإضافة إلى الشهيد محمود وليد عبد الجواد.

وأفاد مراسل شهاب ان عملية الاغتيال تمت بواسطة بصاروخ مجنح موجه “عالي الدقة”، وقد عثرت على أجزاء منه في داخل الشقة المستهدفة.

وتقع الشقة في مدينة حمد السكنية التي شيدتها قطر عقب زيارة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني التاريخية عام 2012 لقطاع غزة، وبتدمير هذه الشقة السكنية، يرتفع عدد المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 25 منزلا، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، حيث دمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.