تفاصيل التعيين في وزارة التربية والتعليم

يعقد ديوان الخدمة المدنية أولى جلسات الامتحان لمعلمين لاستكمال تعيين 2500 معلم ومعلمة إضافيين اعتمادا على الآلية الجديدة للامتحانات المبنية على الكفايات التربوية، وفق وزارة التربية والتعليم.

وتحدثت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية نجوى قبيلات عبر “المملكة”، عن تعيين 1500 الأسبوعين الماضيين.

وقالت إن الدفعة التي تخضع للامتحان تُعطى مهلة لمدة 3 أيام لتدقيق نتائج الامتحان ثم يرسل ديوان الخدمة المدنية قوائم الأسماء لوزارة التربية والتعليم ليتسنى للوزارة استكمال إجراءات التعيين بعقد المقابلة التي يخصص لها تقريبا 20% من العلامة التنافسية.

ويرشح للمقابلة لكل شاغر 3 معلمين من الحاصلين على أعلى العلامات التنافسية في اختبار الكفايات، وفق قبيلات التي أشارت إلى الحاجة إلى قرابة شهر لاستكمال تعيين المعلمين المطلوبين.

وأوضحت أن الوزارة عقدت امتحانات للتعليم الإضافي، ويوم الأحد سيتم تزويد جميع مديريات التربية والتعليم بقوائم الناجحين مرتبة تنازليا حسب العلامات من الأعلى إلى الأدنى.

وطُلب من مديري التربية تعبئة الشواغر كافة على حساب التعليم الإضافي لحين استكمال ما تبقى من الشواغر المستحدثة لوزارة التربية والتعليم.

وتواصل وزارة التربية والتعليم إجراءات استئجار مبان لاستبدال مبان “ثبت الآن بعد مضي عدد سنوات من استئجارها أنها غير صالحة لاستقبال الطلاب” وجزء آخر لاستحداث مدارس جديدة لتخفيف الاكتظاظ على المدارس.

وتحدثت عن اكتظاظ بسبب انتقال ما يزيد عن 200 ألف طالب من القطاع الخاص للقطاع الحكومي العامين الماضيين، أما بالنسبة لعمليات الصيانة فهي عمليات مستمرة وتتراوح عمليات الصيانة بين الإنشائية والروتينية.