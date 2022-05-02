تفاصيل الحالة الجوية ليوم الثلاثاء

أفاد موقع طقس العرب أنه يُتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة وخاصة المناطق الجنوبية منها بهبوب رياح الخماسين يوم الثلاثاء، لذا تسود أحوال جوية مُغبرة بنسب مُتفاوتة في عموم مناطق المملكة ويكون الغُبار أكثر كثافة وتركيزاً في المناطق الصحراوية من نتيجة اشتداد سرعة الرياح السطحية المثيرة للاتربة والغبار.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية الشرقية وبعض المناطق الشرقية الثلاثاء رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة ومصحوبة بهبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها حاجز ال70كم/ساعة، خاصة في المرتفعات الجبلية العالية من جنوب المملكة، وعلى إثر ذلك لا يُستبعد تشكل موجات غُبارية في المناطق الصحراوية، تشمل الجزء الجنوبي من الطريق الصحراوي واجزاء من طريق البادية الذي يربط البادية الجنوبية بشمال شرق المملكة.

ويكون تركيز الغبار مرتفعة ايضاً في معبر حدود المدورة والطرق المؤدية منه وإليه بالإضافة الى وادي رم وماحوله، مما يؤدي الى حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية.

لذا يُنصح بضرورة الإنتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الصحراوية، وبتخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد ازدياداً في نسب الغبار، كما ويُنصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بإغلاق النوافذ واخذ الإحتياطات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المغبرة.