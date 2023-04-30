تفاصيل الزيارة الرسمية لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأردن

سيقوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة السابعة والسبعين، تشابا كروشي ، بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ابتداءً من 1 مايو، لتسليط الضوء على التضامن مع اللاجئين من سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولمناقشة متابعة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وسيقوم الرئيس كوروشي خلال الزيارة بمقابلة العديد من القياديين والمسؤولين رفيعي المستوى من جانب حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستشمل مواضيع المناقشة التحديات التي تواجه الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقضايا الاستدامة، ودعم اللاجئين، وغيرها من المواضيع محل اهتمام في أعمال الجمعية العامة.

أثناء وجوده في الأردن، سيزور الرئيس كوروشي مخيم الزعتري للاجئين، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم. ويعتزم الرئيس للاستماع بشكل مباشر من اللاجئين بشأن المصاعب والتحديات المعيشية التي تواجههم في المخيم والاطلاع على سبل تقديم الدعم والعون من خلال الجمعية العامة. سيرافق الرئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي(WFP)

وتماشياً مع أولوياته، ستشمل الزيارة الميدانية للرئيس تفاعلاً مع مجاميع مختلفة من المجتمع المدني والمجاميع الخاصة بالمرأة والشباب.

علاوة على ذلك، ستشمل الزيارة تسليط الرئيس الضوء على المسائل المعنية باستدامة المياه ومتابعة مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023، بما في ذلك التعهدات المتعلقة بالأردن في أجندة العمل من أجل المياه.

ويرافق الرئيس وفد من ثلاثة موظفين من بينهم رئيس مكتبه السيد لازلو زوكى،ورئيسة فريق الشؤون السياسية السيدة جانينا هاس-محسن.