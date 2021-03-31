تفاصيل القرارات والإجراءات “التخفيفيّة” و”التحفيزيّة”

عمان- الغد- فيما يلي تفاصيل القرارات والإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة اليوم خلال إيجاز صحفي:

– الكلفة الإجماليّة لهذه الإجراءات قرابة (440 مليون دينار)، قُسّمت إلى ستّة محاور رئيسة هي:

o إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة.

o إجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل.

o إجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام.

o إجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية.

o إجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

o إجراءات تخفيفية على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية.

أوّلاً: المحور المتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، والذي ستبلغ كلفته قرابة (60 مليون دينار) ستتمّ زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة. كما سيتمّ تخصيص مبلغ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.

ثانياً: في محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل: ستخصّص لهذه الغاية الحكومة قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا) وذلك من خلال:

 ستقوم وزارة العمل بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة (7) شهور إضافية (حتى نهاية العام الحالي) وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال الضمان الاجتماعي).

 ستقوم وزارة السّياحة والآثار بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.

 ستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).

 ستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار).

 ستقوم وزارة الصحّة بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).

 ستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

 ستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).

 ستخصّص وزارة الصّناعة والتجارة والتموين مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.

 في قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات “حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة” في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.

سيتمّ من خلال هذه الإجراءات والمشاريع من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.

o ثالثاً: في محور الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام:

 سيتمّ إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان.

 سيتمّ إعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة.

 سيتمّ منح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.

o رابعاً: في محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة:

 تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021م.

o خامساً: في محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية:

 منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.

 منح خصم بنسبة (25%) على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 1/7/2021م.

 إعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة (25%) على أن لا يكون قد تم منحه خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ 30/9/2021م.

 الإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م.

 إعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021م.

 إعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي.

 إعفاء (50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين) والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 31/5/2021م، باستثناء العاملات في المنازل.

 سيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين.

 تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021م.

 وقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، على أنم لا يدخل ضمن مدّة التقادم.

o سادساً: في محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات):

 ستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض. وتمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض.

 سيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة.

 سيتمّ تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.

– بالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.

– كما سيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار ليصبح (100) مليون دينار بدلاً من (70) مليون دينار، ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.

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