تفاصيل تعديلات أسس إيصال الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء

اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أول من امس على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف ورفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف.

واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي أهمية التعديلات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم ومواكبة التطور العمراني والتوسع السكاني في المملكة.

وقال، إن تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف تأتي في ضوء سعي الوزارة لتحسين وتبسيط خدماتها وإجراءاتها ومراجعة الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للتمكن من خدمة المواطنين ضمن الغايات الرئيسة لفلس الريف.

وعن هذه التعديلات قال، إنها تشمل إيصال التيار الكهربائي للتجمعات المكونة من خمسة منازل بحد أدنى بمعدل كلفة للمنزل الواحد (3000) دينار من قيمة أعمدة الجهد المنخفض فقط. ويتحمل فلس الريف مبلغ (3000) دينار عن كل منزل من التجمع من تكاليف محطات التحويل وخط الجهد المتوسط إذا ما كان هناك حاجة إلى تركيب خط جهد متوسط ومحطات تحويل.اي تم بموجب التعديلات رفع مبلغ الدعم من 3000 دينار الى 6000 دينار.

وفيما يتعلق بالتعديلات التي طالت (إنارة الشوارع المؤدية الى المقابر) فقد تم تعديل البند الخاص بإنارة الشوارع المؤدية للمقابر بغض النظر عن الصفة التنظيمية (بدلا من الشوارع المؤدية للمقابر خارج التنظيم) وبكلفة مالية مقدارها (10,000) دينار للمقبرة الواحدة والباقي على حساب الجهة المستفيدة.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة برفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف قال الوزير الخرابشة إنها جاءت نتيجة للتوسع العمراني في مختلف مناطق المملكة وبالتحديد المناطق التي تمت خدمتها على حساب فلس الريف خاصة وذلك لتقوية التيار الكهربائي المغذي لمنازل المواطنين.

وقال إن التعديل شمل رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال العشرة أعوام الأخيرة ” وذلك لمعالجة الضعف في التيار الكهربائي وتقليل الفقد الكهربائي.