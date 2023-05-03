تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على مقر الرئاسة الروسية

أحبطت القوات المسلحة الروسية، هجوما إرهابيا أوكرانيا، استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة.

ووفقا لبيانات الكرملين عن الهجوم الإرهابي، مرت 16 دقيقة بين هجمات الطائرتين المسيّرتين على مقر إقامة الرئيس.

وتم رصد هجوم الطائرة المسيَرة الأولى فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه.

فيما تم تسجيل هجوم الطائرة المسيّرة الثانية، في الساعة 2:43 صباحا، وسقط حطامها على أراضي قصر الكرملين.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الهجوم الإرهابي الذي وقع على الكرملين.

وقال بيسكوف اليوم الأربعاء، إن الرئيس كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في “نوفو أوغاريوفو”، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله. روسيا اليوم