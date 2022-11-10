تفاصيل جديدة حول اعتقال الاحتلال فتيات بزعم تشكيل خلية عسكرية بالضفة

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية يوم الأربعاء، بكشف النقاب عن اعتقال خلية عسكرية مكونة من 3 فتيات نفذت عمليات شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت القناة “11” العبرية، أن الخلية تضم كلاً من: تحرير أبو سرية (29 عامًا) من نابلس والتي قامت بتجنيد فتاتين من المنطقة: مريم حلاوة وولاء طبنجة حيث قررن الثلاثة تنفيذ عملية انتقامية ردًا على اغتيال المطارد ابراهيم النابلسي.

وبينت القناة أن الثلاثة تواصلن مع ناشط من غزة وحصلن على المساعدة من ناشط كبير في حركة الجهاد الإسلامي في نابلس والذي ساعد على شراء الوسائل القتالية، “وقد أرسلن وصايا مصورة مع عصبات تنظيم الجهاد وخططن لتنفيذ عمليات عسكرية”.

وفي إطار النشاط العسكري للخلية وصلن الثلاثة في مركبة إلى دوار مستوطنة “كدوميم” شرقي قلقيلية وأطلقن النار تجاه برج عسكري وانسحبن من المكان بعد وجود خلل في السلاح، وبعدها ضللن الطريق ووصلن معبر “الياهو” عن طريق الخطأ فخططن لتنفيذ عملية هناك وذلك قبل اعتقالهن وبحوزتهن قطعة سلاح من طراز “كارلو” محلية.