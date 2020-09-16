تفاصيل جديدة عن تعديلات القبول الجامعي وآلية مختلفة لاحتساب علامات التوجيهي

عمان- الغد – أقر مجلس التعليم العالي مؤخرا، تعديلات جذرية على سياسات القبول للعام الجامعي المقبل 2021 – 2022، تضمنت اعتماد 60٪ من علامة الثانوية العامة و 40٪ لامتحان قبول لغايات القبول في الجامعات الرسمية، بدلا من المتبع منذ سنوات بأن يكون المعيار الوحيد هو معدل امتحان الثانوية العامة فقط.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس تفاصيل قراره، بصورة رسمية في وقت قريب، وسط ترجيحات أن يواجه القرار صعوبات في التطبيق، فضلا عن معارضة شديدة من قبل الأوساط الأكاديمية.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ”الغد”، عن أن المجلس يعمل حاليا على وضع أسس تنفيذية، للتعليمات الجديدة للقبول.

وعددت المصادر أبرز النقاط التي تضمنتها التعديلات على سياسات وأسس القبول وعلى النحو التالي:

– يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص، وتكون السنة الدراسية الأولى مشتركة للجميع، فيما يبدأ التشعيب داخل الكلية أو حقل التخصص من السنة الدراسية الثانية.

– يعتمد التشعيب على معدل الطالب في السنة الأولى، والمقابلة الشخصية في القسم الأكاديمي المعني.

– لغايات القبول في الكلية أو حقل التخصص يتم اعتماد المجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة (التوجيهي) بواقع 1400 علامة. ويتم احتساب 50% من العلامة الموزونة لامتحان التوجيهي، فيما تخصص الـ50% من العلامة الموزونة الباقية لمبحث أو 3 مباحث من المباحث الدراسية ذات العلاقة بالكلية أو حقل التخصص.

– يتم قبول الطلبة من خلال قياس القدرات والاستعدادات الأكاديمية (ويخصص لها 60%)، وقياس القدرات التحصيلية (ويخصص لها 40%).

– يوزع الطلبة بعد نهاية السنة الجامعية الاولى بناء على الرغبة الشخصية، والمعدل التراكمي، وتقرير من الكلية أو القسم.

– يستثنى الطلبة العرب والأجانب من هذه الأسس لمدة 3 سنوات كحد أقصى.

– يتم القبول من خلال لجنة أكاديمية من المتخصصين بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

– سوف تبدأ التجربة في حقول الهندسة.