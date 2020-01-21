تفاصيل جديدة عن مايكل شوماخر

مدن – تكلم جراح الأعصاب نيكولا أكسياري عن وضع اسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر الذي تعرض العام 2013 الى إصابة راسية خلال قيامه بالتزلج.

ويعتقد أكسياري ان الشكل الجسدي لشوماخر قد تغير كثيرا بسبب هذه الإصابة.

وقال أكسياري : “يجب أن نتخيل شخصًا مختلفًا تمامًا عن الشخص الذي نتذكره في الماضي، شكله العضوي والعضلي وهيكله العظمي اصبح متدهور للغاية. كل هذا بسبب الإصابة الراسية الكبيرة التي يعاني منها”.

تجدر الإشارة ان عائلة شوماخر ترفض الكشف عن اي تفاصيل عنه منذ الحادثة. -(وكالات)