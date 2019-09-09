تفاصيل جديدة للقاء الطراونة والنواصرة

محمود الطراونة

عمان- أكد مصدر نيابي أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التقى بنائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في دار مجلس النواب اليوم الإثنين.

ووفق المصدر فقد استمر اللقاء قرابة نصف ساعة وجمع الطراونة والنواصرة وحدهما، وأكد خلاله رئيس مجلس النواب على أهمية تغليب لغة الحوار حيث أثبتت تجاربنا الوطنية على اختلافها أن الحوار هو السبيل لحل مختلف التحديات.

وأضاف المصدر أن الطراونة أكد على أهمية ما جاء في لقاء جلالة الملك أمس مع شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية بأن يكون هدفنا دائما الحفاظ على مصلحة الطلبة من خلال الحوار المسؤول، وهو هدف يتوجب أن يكون حاضراً لدى الجميع.

ووصف المصدر اللقاء بالإيجابي حيث برزت الرغبة في التوصل لحلول، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يحمل أي دور وساطة بقدر ما كان يسعى إلى تقريب وجهات النظر، والتعامل مع الملف من جوانبه كافة، بخاصة المالية منها، حيث أوضح أن موازنة السنة المالية الحالية مُقرة، والمجلس تنتظره استحقاقات موازنة بعد أشهر.