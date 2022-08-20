تفاصيل جديدة هامة حول الطالبين المتفوقين في التوجيهي رغم العيش في خيمة

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه سيتابع قضية شقيقين تفوّقا في نتائج امتحانات الثانوية العامة، على الرغم من إقامتهما في خيمة صيفية متواضعة يُطلق عليها بدوياً «خربوش».

وأكد المفلح في «تغريدة»، السبت، بعد تداول قصة شاب أردني وشقيقته اجتازا الامتحانات عقب دراستهما المتواصلة في خيمة صحراوية في منطقة المزار ضمن محافظة الكرك، أنه سيتم التنسيق مع مديرية الميدان للوقوف على التفاصيل.

ونشر المهندس صايل الطراونة، صوراً للخيمة ومقر مراجعة الشقيقين للكتب داخلها قائلاً: «إن الصدفة المؤلمة قادته إليها خلال جولة في المكان».

وذكر الطراونة، أنه سأل راعياً للأغنام عن سبب رفع العلم الأردني أعلى «الخربوش» ليكتشف الاحتفاء بالنجاح.

وأوضح الطراونة، أن الأب يعمل بائعاً للخضار على الطرقات والأم مريضة منذ 17 عاماً وابنتهما تتولى واجبات الأسرة، إضافة إلى دراستها وتعاون الابن مع والده.

ولفت الطراونة، إلى وجود كتب تعليمية وقلمان وهاتف من الطراز القديم بهدف الاستفادة من إضاءته ليلاً.

ونقل الطراونة، عن الشقيقين تطلعهما لإكمال دراستهما الجامعية لولا عوائق كبيرة في تحمل الرسوم والنفقات والمصاريف الشخصية.