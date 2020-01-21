تفاصيل حالة الطرق في المملكة

عمان -الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان حالة الطرق لغاية الساعة التاسعة والنصف صباحا على النحو التالي:

إقليم الشمال: عجلون تساقط ثلوج القاعدة/عبين وجميع الطرق سالكة

اقليم العاصمة: أمطار غزيرة وجميع الطرق سالكة.

إقليم الوسط: أمطار متفرقة بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق وادي وادي القمر مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

إقليم الجنوب:

الكرك: امطار متفرقة وجميع الطرق سالكة

الطفيلة : البصيرة القادسية الطرق مغلقة بسبب تراكم الثلوج وجاري العمل على فتحها

منطقه العيص بداية تساقط ثلوج

منطقة زحيقة تراكم للثلوج والطرق مغلقة وجاري العمل على فتحها .

معان : قرى النعيمات بداية تساقط ثلوج وجميع الطرق سالكة.

منطقة رأس النقب تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب ومدى الرؤية 10 متر وتباطئ لحركة المركبات.

غرب معان منطقة الهيشة تم فتح الطرق المغلقة

الطريق الملوكي تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب ومدى الرؤية 25 متر

ويهيب الناطق الاعلامي بالمواطنين بأخذ الحيطة أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على الطرقات والالتزام بقواعد المرور والارشادات من قبل رجال الامن العام المتواجدين بالميدان والاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911 عند الحاجه.