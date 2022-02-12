تفاصيل حالة الطقس لـ4 أيام

ترتفع درجات الحرارة قليلا، اليوم السبت، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة، وتكون الأجواء مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى غربية خفيفة السرعة.

فيما يطرأ يوم الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتبقى الاجواء يوم الثلاثاء، باردة في اغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 2، وفي مرتفعات الشراة 10 – 1، وفي مناطق البادية 18 – 4، وفي مناطق السهول 14 – 6، وفي الاغوار الشمالية 22 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 11، وفي البحر الميت 23 – 10، وفي خليج العقبة 23 – 11 درجة مئوية.-(بترا)