تفاصيل حصول نجل نائب على إستثناء لتعيينه في الحكومة

حمزة دعنا – كشف مصدر مطلع للغد، بأن قرار الإستثناء الذي حصل عليه نجل النائب صادر عن ديوان الخدمة المدنية لتعيينه في وزارة العدل.

وأكد المصدر بأن الاستثناء كان بمثابة تحييد نجل النائب عن تعليمات الإختيار والتعيين في ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح المصدر بأن الاستثناءات تصدر إما للحالات الإنسانية أو لأسباب أخرى يقررها المعنيون في ديوان الخدمة المدنية.

وجاء الإستثناء الذي حصل عليه نجل النائب بتعيينه في وزارة العدل، الأمر الذي رفضه النائب، مطالبا بنقله إلى مجلس النواب.

ورفض وزير العدل أحمد الزيادات التعليق على ما حدث بينه وبين النائب عبد الرحمن العوايشة داخل مجلس النواب، مكتفيا بالقول لـ”الغد”:” أرفض التعليق لأسباب شخصية وأنا أكتفي بنتائج اللجنة القانونية بصفتها لجنة السلوك”.

ووفق ما علمت “الغد” من مصادر نيابية، فإن النائب العوايشة تحصل على استثناء من الحكومة لتعيين نجله في وزاراتها، ليتم تنسيبه إلى وزارة العدل الأمر الذي رفضه النائب.

وطلب النائب من وزير العدل، بإصدار كتاب لنقل نجله إلى مكان آخر، وهو ما رفضه الوزير بحجة وجود شواغر في وزارته ويعتبر نقله مخالفة قانونية، لتحصل مشادة كلامية بينهما كادت أن تصل إلى مشاجرة بالأيدي.

وحاولت “الغد” التواصل مع النائب العوايشة بعد الاتصال به مرارا، إلا أنه لم يتم الرد.