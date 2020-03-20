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تفاصيل حظر التجول في عدد “الغد pdf” لليوم السبت 21/3/2020

منذ 32 ثانية

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عمان – الغد – مع صدور قرار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، بتعليق صدور الصحف الورقية، بدأت “الغد” إصدار نسختها الورقية بصيغة “pdf”، وذلك لتمكين متابعيها وجمهورها من البقاء على اطلاع كامل، بالأحداث، وتزويدهم بتقارير وتحليلات موسعة ومعمقة، للأخبار والمتابعات التي تنشرها “الغد” أولا بأول طوال اليوم على

موقعها الإلكتروني، ومنصاتها المتعددة على وسائل التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام).

وفي عددها لليوم السبت 21 آذار/مارس 2020، تنشر “الغد pdf” تفاصيل قرار الدفاع الثاني القاضي بحظر التجول في كافة انحاء المملكة.

للاطلاع على العدد، يرجى الضغط هنا.

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