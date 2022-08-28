تفاصيل دعم محروقات لوسائط النقل.. 10 آلاف بطاقة قبل نهاية الأسبوع

تعتزم هيئة تنظيم النقل البري صرف الدفعة الأولى من دعم وسائط النقل العام ضمن اختصاصها الأسبوع الحالي.

وقالت الناطق الإعلامي في الهيئة الدكتورة عبلة الوشاح إن الدفعة الأولى تتضمن 10126 بطاقة دعم محروقات أعدتها شركات توزيع المشتقات النفطية ستصرف قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضحت أن البطاقات تتضمن اسم مالك المركبة ورقمها والقيمة النقدية للدعم، وستوزعها على مكاتبها في المحافظات.

وأضافت أن صرف الدعم لوسائط النقل لمدة 6 أشهر سيكون على دفعتين بنحو 5 ملايين دينار، بهدف مواجهة انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، وتخفيف التكاليف عن المشغلين.

وستدعم هيئة النقل الخطوط الرئيسية والفرعية التي تنضوي تحت مظلتها 776 حافلة و3475 وسيلة نقل متوسطة و1021 سرفيسا بواقع 567150 دينارا لكل شهر أي ما مجموعه 3 ملايين و402900 دينار لمدة 6 أشهر.

كما وصل الدعم الموجه لنمط التكسي الأصفر الذي يضم 5354 مركبة، إلى 267700 لكل شهر أي ما مجموعه مليون و 606200 دينار لمدة 6 أشهر.