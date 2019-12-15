تفاصيل قرعة ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا – فيديو

باريس – تقام عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش الإثنين، قرعة الدور ثمن النهائي لموسم 2019-2020 في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في مدينة نيون السويسرية.

في ما يأتي أبرز التفاصيل المرتبطة بحفل سحب القرعة:

يشارك 16 فريقا في قرعة ثمن النهائي (دور الـ16)، بعدما حلت في المركز الأول أو الثاني في المجموعات الثماني خلال الدور الأول.

وتوزع هذه الفرق على مستويين هما الأول والثاني، تبعا لمركزها في دور المجموعات، وذلك كالآتي:

المستوى الأول: برشلونة وفالنسيا الإسبانيان، ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان، بايرن ميونيخ ولايبزيغ الألمانيان، يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جرمان الفرنسي.

المستوى الثاني: أتالانتا ونابولي الإيطاليان، أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيان، تشلسي وتوتنهام الإنكليزيان، بوروسيا دورتموند الألماني، وليون الفرنسي.

– تخوض الفرق المصنفة في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.

– لن يخوض أي فريق مباراة في ثمن النهائي ضد فريق واجهه في دور المجموعات.

– لن يخوض أي فريق في ثمن النهائي مواجهة ضد فريقه من بلاده.

تقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 شباط (فبراير) و19 منه، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 آذار (مارس) و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته.

تقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 آذار(مارس) . – (أ ف ب)