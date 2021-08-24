تفاصيل لقاء أعضاء في الفيصلي مع وزير الشباب

عمان – الغد – شهد يوم اليوم الثلاثاء، لقاءا لأعضاء في الهيئة العامة للنادي الفيصلي، مع وزير الشباب محمد النابلسي، لبحث تداعيات الشكوى التي تقدم بها الفيصلاوية، للمطالبة بلجنة مؤقتة ، وفتح باب العضوية.

اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، خرج منه الفيصلاوية متفائلين، بعد نقاش مستفيض مع وزير الشباب الذي وعدهم بخطوات عملية، للوقوف على ما يجري، والتحقق مما جاء في الشكوى.

وقال مشاركون في الإجتماع لـ”الغد”، أن الوزير وعدهم بتشكيل لجنة تحقق في الموضوع، مع رد على الشكوى خلال فترة اسبوع.

كما تلقى المجتمعون وعدا ببحث مسالة رسوم العضوية وفتح الباب أمام الراغبين بالانتساب، ضمن التعليمات والقوانين.

وطرح الفيصلاوية خلال الإجتماع، العديد من الملاحظات والشكاوي، بانتظار رد الوزارة التي وعدت بالنظر في جميع ما جاء من ملاحظات تتعلق بالنادي.

كما أكد المجتمعون إمكانية ايصال مشكلتهم إلى رئيس الوزراء، بالتنسيق مع وزير الشباب.

إدارة