تفاصيل مؤتمر وزير التربية حول نتائج التوجيهي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أن نسبة النجاح العامة في امتحان الثانوية العامة للعام 2022 بلغت 63.1 بالمئة.

وأضاف عويس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، إن نسبة النجاح في المسار الأكاديمي الشامل بلغت 63.0 بالمئة بعدد ناجحين وصل إلى 67351 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 73.9 بالمئة بعدد ناجحين 36115 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 53.9 بالمئة بعدد ناجحين 31211 طالبا وطالبة، ونسبة النجاح في الفرع الشرعي 80.6 بالمئة بعدد ناجحين 25 طالبا وطالبة.

وبين أن نسبة النجاح في المسار المهني الشامل بلغت 51.4 بالمئة بعدد ناجحين 6139 طالبا وطالبة، والفرع الصناعي 39.5 بالمئة بعدد ناجحين 1647 طالبا وطالبة، ونسبة النجاح في الفرع الزراعي 58.4 بالمئة بعدد ناجحين 860 طالبا وطالبة، والفرع الفندقي بنسبة نجاح 53.9 بالمئة بعدد ناجحين 579 طالبا وطالبة، والفرع الاقتصاد المنزلي 58.3 بالمئة بعدد ناجحين 3053 طالبا وطالبة.

وحول نتائج المشتركين في الدراسة الخاصة، أكد عويس أن نسبة النجاح في المسار الأكاديمي 67.5 بالمئة بعدد ناجحين 38386 طالبا وطالبة، والمسار المهني 52.6 بالمئة بعدد ناجحين 4897 طالبا وطالبة.

وعن أوائل الطلبة في الفرع العلمي، حصلت لين المومني على معدل 99.9 بالمئة، والثاني الطالب رامز النمري 99.87 بالمئة، والثالث الطالبة ليلى علان 99.85 بالمئة، والرابع للطلاب اروى بلعاوي وراما العموري ورحمه القرن وعمر الشدايدة ولين القطب بمعدل موحد لهم وصل 99.7 بالمئة، والتاسع للطالبة ساره زامل والطالب عمر عكور والطالبة فرح عليان والطالبة لانا محمد العبد بمعدل 99.65 بالمئة.

وعن الفرع الأدبي، حصلت لين علاء حسين على المرتبة الأولى بمعدل 99.7 بالمئة، وفي المرتبة الثانية راية رائد عليان بمعدل 99.5 بالمئة، والثالث زينه عصام شنك بمعدل 99.25 بالمئة، والرابعة إيمان علوان علاونة بمعدل 99.1 بالمئة.

وفي الفرع الشرعي، الأول الطالبة رسمية العواودة بمعدل 94.5 بالمئة، والفرع الصناعي الأول الطالب محمد معاذ الخطيب 98.10 بالمئة، والفرع الزراعي الأول أسماء أبو العروق 98.15 بالمئة، وفي الفرع الفندقي والسياحي الأول الطالب محمد عامر يعقوب بمعدل 98.45 بالمئة، وفي فرع الاقتصاد المنزلي الأول الطالبة فرح محمود نشوان 99.10 بالمئة.

وقال عويس في بداية المؤتمر، “إن الوزارة وضعت كافة الجهود في المركز والميدان للتجهيز لهذا الامتحان وعقده واتخاذ كافة الإجراءات التي تهيئ لأبنائنا الطلبة الأجواء الامتحانية المريحة، والبيئة الآمنة، وبما يحقق العدالة بينهم”.

وأكد أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة لضمان سير امتحان “التوجيهي” بسلاسة ويسر وبدون أي صعوبات، مقدما الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الامتحان، موضحا أن نسبة النجاح في العام الحالي مقبولة.

وخلال المؤتمر أجاب الوزير على استفسارات الصحفيين حيث بين أن ما نسبته 10 بالمئة من الطلبة المسجلين للامتحان تخلفوا عن الحضور، مشيراً إلى أن هذه نسبة تحدث سنويا عادة علما بأنهم أخذوا رقم جلوسهم.

وحول السبب في عدم حصول أي طالب على العلامة الكاملة 100 بالمئة، قال عويس، إن “الوزارة قللت الأسئلة الموضوعية من اختيار متعدد ورفعت نسبة الأسئلة الكتابية لقياس قدرات الطالب”.

وأعلن عويس عن قرار الوزارة بمنح شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لستة طلاب توفوا أثناء انعقاد الامتحانات، وهم عامر ناصر حسن أبو الرب، أمير فالح سالم السعود، رهف خالد زعل عقيل، سليمان عليان سليمان العقرباوي، مختار محمد عبدالله عبدالغني، وزهراء علي مصطفى الفقهاء.

من جهته، أعلن أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال المؤتمر إنه سيتم عقد دورة تكميلية بنهاية شهر كانون الأول المقبل للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح خلال هذه الدورة.

–(بترا)

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