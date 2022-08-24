تفاصيل مرافعة الرمثا و”شرارة” في “الكاس”

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تفاصيل من مرافعة الرمثا و”شرارة”

انتهى القاضي في محكمة التحكيم الدولية “الكاس”، أمس، من الاستماع إلى المرافعة الشفهية النهائية، المتعلقة بالقضية التي رفعها نادي الرمثا ضد لاعبه السابق محمد أبو زريق “شرارة” والنادي الأهلي الليبي.

المرافعة التي جرت عن بعد، بحضور ممثلين عن الأطراف كافة، استمرت لحوالي ساعتين، ووجه فيها القاضي العديد من الأسئلة للطرفين، كما استمع إلى مرافعتهما في الموضوع.

وبدأ القاضي حديثه مع الرمثا بالسؤال عن الأسباب التي تدفع النادي للمطالبة بمبلغ 400 ألف يورو كتعويض، كما استفسر من الرمثا عن أسباب عدم التزام النادي بدفع مستحقات اللاعب شرارة الذي مثله عدد من المحامين في هذه المرافعة، وهم أنفسهم الذين مثلوا أيضا الأهلي الليبي.

وطالب الرمثا بعقوبات على اللاعب والنادي الأهلي الليبي، كما احتج أيضا على المحامين الآخرين الذين تواجدوا للدفاع عن شرارة والأهلي الليبي.

يشار إلى أن موعد النطق بالحكم في القضية لم يحدد بعد.

لا معسكر مغلق للفيصلي قبل مباراة الصريح

يتجه فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، لإلغاء فكرة الدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة إربد، استعدادا لمباراة الصريح بعد غد، في إطار منافسات دوري المحترفين.

وكان الفيصلي حائرا بين الدخول في معسكر مغلق بالفندق، أو الحضور للمباراة بشكل اعتيادي، قبل أن يتم ترجيح فكرة إلغاء المعسكر، في ظل بعض الملاحظات التي قدمها اللاعبون.

الفيصلي يخضع محترفه العماني لفحوصات طبية

خضع المحترف العماني في فريق النادي الفيصلي لكرة القدم حاتم الروشدي، لفحوصات طبية أمس، للوقوف على الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في تدريب أول من أمس.

وغادر اللاعب الملعب فور تعرضه للإصابة، قبل أن يخضع أمس لفحوصات طبية، تمهيدا لتشخيص حالته الطبية، ومدى قدرته على المشاركة في مباراة بعد غد أمام الصريح بدوري المحترفين.

كيف أقنع السلط لاعبيه بالعودة للتدريبات؟

نجح نادي السلط، في إقناع لاعبي فريقه لكرة القدم، بالعودة للتدريبات اعتبارا من أمس، بعد احتجاب احتجاجي أول من أمس، نتيجة عدم صرف مستحقات اللاعبين الشهرية.

اللاعبون الذين كانوا مصرين على الابتعاد عن التدريبات، تلقوا اتصالا من الإدارة ليلة أول من أمس، وطلبوا منهم المشاركة في تدريب أمس، على أن يتسلموا رواتبهم اليوم.

السلط، وسعيا لإقناع اللاعبين بالعودة، أبلغهم أنه وفي حال لم يصرف النادي مستحقات اللاعبين، بإمكانهم الاحتجاب عن المباراة القوية غدا أمام الحسين إربد بدوري المحترفين.

أسلوب الإدارة في الإقناع، دفع اللاعبين للعودة إلى تدريب أمس، بانتظار تسلم الرواتب اليوم.

يشار إلى أن 6 لاعبين من الفريق، لم يتسلموا رواتبهم فقط، فيما تسلم البقية المستحقات منذ الأسبوع الماضي، ولكنهم فضلوا التضامن مع زملائهم الستة للحصول على الرواتب.

إلى ذلك، بات اللاعب في فريق السلط عبدالله ذيب جاهزا للمشاركة في المباريات، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، بانتظار ظهوره في المباريات المقبلة وفق رؤية المدرب.

معسكر للاعبي الوحدات اليوم وغياب ثائر

يدخل لاعبو فريق الوحدات مساء اليوم، في معسكر مغلق في الفندق، استعدادا لمباراة الفريق غدا أمام فريق شباب الأردن، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

ويغيب عن المعسكر اللاعب أحمد ثائر، بسبب حرمانه من اللعب في مباراة يوم غد، بسبب الإنذارات.

إلى ذلك، تناول لاعبو الوحدات، أول من أمس، طعام العشاء في إحدى المزارع، بدعوة من الإدارة، في ظل المساعي لتوفير الأجواء النفسية المريحة قبيل مباراة يوم غد التي تعد مهمة لإعادة التوازن للفريق.

العراقي حميد ينتظر رد اتحاد الكرة

ما يزال المدرب العراقي جبار حميد، ينتظر رد اتحاد كرة القدم، بشأن الخطاب الذي وجهه نادي الطيبة للاتحاد، للسماح باعتماد حميد مدربا أو إداريا أو مديرا لفريق الكرة، خلال المنافسات الرسمية.

ويأتي هذا الخطاب، في ظل عدم سماح التعليمات بتعيين مدرب أجنبي لدرجتي الأولى والثانية، بهدف إعطاء الفرصة للمدرب المحلي.

وجاء طلب حميد في هذا الشأن، أملا في الحصول على استثناء، كونه مدرب عراقي متواجد في الأردن منذ سنوات طويلة، إضافة إلى الحديث عن بعض الموافقات في أندية أخرى، استعانت بمدربين عرب.



كواليس النجوم



• مشجعون ومتابعون للنادي الفيصلي، أكدوا أن الصراعات الانتخابية والمناكفات التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، بدأت تمس الفريق وتؤثر على مسيرته في الدوري بشكل أو بآخر… مشجعون طالبوا بالعمل على إبعاد الفريق عن أي عمل يتعلق بالانتخابات، إلى جانب دعوة الجميع للابتعاد عن المهاترات التي تحصل أحيانا.

• اتحاد كرة القدم، حول أمس مستحقات أندية الدرجة الثانية، بعد جهود ومطالب من إدارات الأندية.. الاتحاد حول المستحقات لجميع أندية الثانية باستثناء تلك التي لم تخاطب اتحاد الكرة لتحديد أوجه الصرف، كونه شرطا لتحويل المستحقات المالية.

• مدير إداري لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، شكا من مبالغة عدد من لاعبيه في السهر اليومي، ما يتسبب في إرهاقهم ويؤثر عليهم خلال المباريات والتدريبات.. الإداري طالب لاعبيه بفكر احترافي أعلى للحفاظ على أنفسهم.

• ناد في دوري المحترفين، أبدى تعجبه من مبالغة المحترف الأجنبي بالخوف من التعرض لإصابة قوية.. مسؤول في النادي أكد أن المحترف الأجنبي يعاني من “وسواس” اسمه الإصابة.

• لاعبو فريق بلعما لكرة القدم، احتفلوا أول من أمس في التدريب، بعيد ميلاد المدير الفني مالك شطناوي الذي ثمن هذه اللفتة الطيبة من اللاعبين والإدارة.

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالله نصيب “ديارا”، المحترف مع فريق الاتحاد السكندري المصري، قدم عرضا جيدا في مباراة فريقه أمام الزمالك أول من أمس، التي انتهت بالتعادل 1-1، في إطار منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

• نادي الحسين إربد، أعلن أن عددا من الشخصيات التي لها ديون على النادي، قامت بتحويل هذه الديون إلى تبرعات، في خطوة لاقت إطراء وإشادة محبي النادي.. هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن مساعدة النادي على التخلص من مديونيته.

• المحترف الجزائري “قلب الدفاع” في فريق نادي الصريح لكرة القدم، يتوقع أن يحتجب عن مباراة فريقه أمام الفيصلي بعد غد، بسبب الإصابة.. الصريح يضم محترفين اثنين من الجزائر.

المحترف العماني في فريق الفيصلي حاتم الروشدي- (من المصدر)