تفاصيل من “الأمن” حول حادثة الاعتداء على شخص داخل مطعم في مادبا

مادبا – أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام تفاصيل حادثة الاعتداء على احد الاشخاص داخل احد المطاعم في محافظة مادبا قبل ايام ، مبيناً انه وفي مساء يوم السبت الماضي ورد بلاغ بتعرض احد الاشخاص للضرب وللاعتداء بواسطة اداة حادة من عامل في احد المطاعم اثر خلاف حصل داخل المطعم في محافظة مادبا .

حيث تم على الفور التحرك للمكان والقاء القبض على المعتدي، فيما أُسعف الشخص المصاب للمستشفى ، واحتصل على تقرير طبي يشعر بوجود جروح قطعية متعددة باليد اليمنى واليسرى .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى توديع الشخص المعتدي للقضاء وجرى توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء وحمل السلاح .