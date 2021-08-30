تفاصيل وفيات وإصابات كورونا ليوم الاثنين

عمّان – الغد –سجلت في الأردن 15 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و1098 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 796259 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة، الاثنين.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 10398 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 31259 فحصا مخبريا، وبنسبة فحوص إيجابية قدرها 3.51%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 9.229396 مليون فحص.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1066 حالات؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 774233، فيما بلغ عدد حالات الإصابة النشطة حاليا 11628.

وسُجلت 80 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 71 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 604 حالة.