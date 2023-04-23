تفاعل واسع مع صورة نشرها محمد قنوع قبل وفاته بأيام

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرها الفنان الراحل محمد قنوع، قبل أيام من وفاته، معبرين عن تأثرهم بما نشره.

وكان قنوع -الذي توفي أمس السبت- قد نشر صورة لشخصية “شومان” التي أداها في مسلسل “العربجي” بعد أن قُتل في الحلقة الـ21، وعلق عليها بالقول: “وداعا شومان”.

وتفاعل الناشطون مع منشور قنوع، معتبرين أنه كان يشعر برحيله، عندما نعى شخصية “شومان”.

وكتب أحدهم على تويتر: “الممثل الشاب محمد قنوع الذي توفي اليوم، نعى موت شخصية كان يؤديها في مسلسل العربجي قبل إسبوع”.

وعلق ناشط آخر بالقول: “محمد قنوع.. الله يرحمك انت وشومان.. قلت وداعا شومان فقلنالك وداعا محمد”.

وكتب حساب باسم “سوريا دراما 2023”: “يوم نزلت صورة شومان وكاتبين معها وداعا قلبي نقز لأني مو متابعة العربجي قلت لا مو معقول محمد توفى !! بعدين اتضح انو شخصية شومان هي من توفت وقلت الحمد لله.. اليوم كمان لما شفت ستوري طارق الصباغ قلت ان شاء الله تكون اشاعة ومو حقيقة بس للأسف كانت حقيقة”.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، مساء السبت، الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ49 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” بأن الفنان محمد قنوع توفي إثر احتشاء في عضلة القلب.