تفاهمات “الأطباء” و”الصحة” تنهي ملف الحوافز والعلاوات

محمد الكيالي

عمان– جمّد مجلس نقابة الأطباء إجراءاته التصعيدية؛ التي كان مقررا السير فيها بداية الأسبوع الماضي، بعد وصوله لتفاهمات واتفاقات مع وزارة الصحة بشأن التعديلات المقترحة على نظام الحوافز، ومجموعة مطالب أخرى، تهم منتسبي النقابة العاملين في القطاع العام.

وأكدت “الأطباء” أن هذا التجميد، يأتي لإتاحة الفرصة لتنفيذ الاتفاق بينها وبين الوزارة، مبينة أنها ستعمل بلا كلل لتحقيق مصالح منتسبيها، ورفع مستوى خدمة المواطن الصحية، بعد التوقيع على الصيغة النهائية المعدلة لنظام الحوافز.

وعقد مجلس النقابة؛ سابقا، سلسلة اجتماعات مع وزير الصحة سعد جابر ولجنة الصحة والبيئة النيابية، للوصول إلى اتفاق ينهي حالة الغليان في أوساط الأطباء، فيما اعتبر المجلس في وقت سابق أن ما جرى بين الوزارة والنقابة “تنصل” للوزارة من الاتفاقات التي جرت في عهد وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن.

وأشارت النقابة في بيان لها، إلى أنه دار في اللقاء، الذي عقد مع جابر بمقر الوزارة، أمس، نقاش موسع وعميق حول التعديلات المقترحة على نظام الحوافز ومطالب أخرى، وأن الوزير أبدى إيجابية عالية بالموافقة عليها، مؤكدا حرص الوزارة على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمة والكوادر الصحية وتحسين بيئة العمل.

وثمن مجلس النقابة؛ جهود الوزير الحثيثة، وشكر أطباء الوزارة، ممثلين بلجانهم المصغرة والموسعة، على ما بذلوه من جهود لخدمة الوطن والمواطن.

وكانت النقابة أعلنت سابقا؛ عن إجراءات تصعيدية حول المطالبة بحوافز وعلاوات فنية، يفترض أن ينالها منتسبو القطاع العام تصل نسبتها الى 70%، وهو ما لم يتحقق.

وقال رئيس اللجنة النيابية عيسى الخشاشنة، سابقا لـ”الغد”، إن أبرز ما اتفق عليه الجانبان من نقاط، يكمن بإقرار النظام الجديد للحوافز، بحيث يرجح زيادة المبالغ المالية في صندوق الحوافز على 42 مليون دينار، وألا ينقص سعر النقطة في نظام الحوافز الجديد.

ولفت إلى أن نظام الحوافز الجديد، سيحصل على إيراداته من رسوم التقارير الطبية والشهادات الصحية والتأمينات لغير المؤمنين، وأي مبالغ توافق عليها الحكومة، وستحاول الوزارة إجراء مناقلات مالية، بغية إيصال مبلغ الحوافز إلى نحو 60 مليون دينار، وتحفيز الأطباء على العمل لزيادة إيرادات الصندوق. وأكد أنه جرى التفاهم على مزاولة المهنة، بحيث لا تكون مؤقتة، ويحكمها نظام للعمل، وتعاون النقابة؛ ممثلة باللجنة العمالية فيها، وكذلك الوزارة، لتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية تتعلق بالأطباء.