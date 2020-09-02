تفاهمات مع غزة.. دعوة للجولة التالية

يديعوت أحرونوت

اليكس فيشمان

لا تفاهمات مع غزة، لا اتفاقات، لا شيء. نهاية الجولة الحالية هي دعوة للجولة التالية التي من شأنها ان تكون أكثر عنفا، إذ أن الائتمان الذي ليحيى السنوار في القطاع آخذ في النفاد. ولو كان بوسع السنوار ان يشطب جولة التوتر الأخيرة من الوعي الفلسطيني لفعل هذا بسرور. فهو ليس فقط لا ينجح في ان يعرض على سكان القطاع إنجازا اقتصاديا، سياسيا أو حتى عسكريا ما، بل ان الوضع في غزة تفاقم أكثر فأكثر. ففي أثناء الأسابيع الثلاثة التي اغلقت فيها اسرائيل معابر البر والبحر الى غزة قفز هناك عدد العاطلين عن العمل بنحو 10 في المائة وفقد الآلاف مصدر رزقهم. هذه المعطيات لا يمكن للسنوار وجماعته ان يخفوها بالتبجحات. لقد كانت الجولة الأخيرة تعتبر فشلا ذريعا من ناحيته.

في تشرين الأول كان يفترض بالسنوار ان يعرض ترشيحه للانتخابات لرئاسة حماس، والتي ستبدأ في تشرين الثاني وتنتهي في آذار. وهو يصل إلى خط الانطلاق بينما توجد غزة في اغلاق كامل كنتيجة للكورونا وتعيش الازمة الاقتصادية الأشد التي شهدتها منذ صعد الى الحكم. في جولة البالونات الأخيرة حاول السنوار العمل على استئناف المفاوضات مع إسرائيل وبذلك الوصول إلى تشرين الأول، بينما مستوى المعيشة في قطاع غزة محسن بشكل تراه العين. وقد نجح بالفعل في أن يجلب إسرائيل إلى المفاوضات بواسطة المصريين، القطريين والأمم المتحدة، وهناك طالب على نحو استفزازي شروطا يفترض بها أن تضخ إلى سكان القطاع اكسجينا حقيقيا. فلم يكتف فقط بالمطلب الدائم لاقامة خط كهرباء إضافي إلى غزة بل طالب بارتفاع بعشرات في المائة في منسوب الكهرباء التي توردها اسرائيل. كما أنه رفع قائمة بضائع ثنائية الاستخدام حظرت إسرائيل ادخالها إلى غزة، طالب بزيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين يخرجون من غزة إلى إسرائيل تحت عنوان “تجار”، وأكثر من كل شيء: طالب القطريون بان يكفوا عن محاسبته في كل شهر وطلب شيكا مفتوحا لسنة كاملة.

يوم الاثنين الماضي أعلن السنوار عن عودة الى التهدئة دون أن يحصل من إسرائيل على أي شيء جوهري جديد، يتجاوز ما حصل عليه قبل هذه الجولة. لهذه التهدئة يوجد تاريخ نفاد المفعول، هكذا علم أمس، لشهرين فقط. هذا هو الزمن الذين حددته “حماس” لإسرائيل. اما القطريون، من جهتهم، فدفعوا ما خططوا له: 30 مليون دولار، دون التزامات للمستقبل. ولو كان هذا منوطا بالسفير القطري، محمد العمادي، لكانت هذه هي الدفعة الأخيرة ايضا. يتبين أن السنوار الذي جاء إلى اللقاءات مع العمادي يرافقه رؤساء الذراع العسكري لحماس، صرخ عليه واتهمه بان القطريين يفشلونه عن عمد كي يعززوا خالد مشعل، خصمه في بيروت.

لم يعد فقط السنوار إلى الخانة الأولى، بل استغل الجيش الإسرائيلي هجمة البالونات في آب كي يهاجم 104 أهداف من بنك الأهداف، كجزء من الضرب لبنى حماس التحتية في القطاع. خدمات النجدة والجيش كانت جاهزة للحرائق. وبهذه المناسبة فحص الجيش والشرطة الإسرائيلية منظومة الليزر التي يفترض ان تفجر البالونات وتعالج الحوامات. وكانت النتائج مرضية. ورئيس شعبة القوى البشرية يجري هذه الأيام مداولات في مسألة توسيع شراء وتطوير مدفع الليزر. وبالتوازي ترى حماس في عيون تعبة استكمال السور حول غزة، والذي يعرقل تهديد الانفاق.

قبل نحو أسبوع هاجمت غزة موجة جديدة من كورونا، ما سرع ربما قرار السنوار وقف العنف. وبمراعاة حقيقة انه يوجد في كل القطاع 120 جهاز تنفس، فان غزة على شفا الكارثة. يعيش القطاع اليوم في إغلاق تام، لا عبور من منطقة الى اخرى، المدارس مغلقة، البحر مغلق، والبضائع التي نقلتها إسرائيل أمس اجتازت لدى الفلسطينيين تعقيما. اما عن خروج الناس فلا مجال للحديث. حتى لو كانت إسرائيل تريد اليوم تحرير الحبل الاقتصادي للقطاع قليلا كي تخفض التوتر الأمني، فان كورونا أغلق الطرق.