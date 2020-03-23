“تفتيش البيئة” تتفقد آليات تنفيذ التخلص من نفايات فنادق عمان والبحر الميت

عمان-الغد– قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة اليوم بجولة تفقدية لمراكز الحجر الصحي في عدد من فنادق العاصمة عمان والبحر الميت ، اطمأنت خلالها على عملية جمع ونقل والتخلص الآمن للنفايات الناتجة عن هذه المراكز وفق الآليات التي وضعتها وزارة البيئة وبتنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والمركز الوطني للامن وإدارة الازمات.

وكان في وقت سابق قد أكد وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشه أن وزارة البيئة ومن خلال كوادرها الفنية والتفتيشية تقوم وعلى مدار الساعة بعملية المتابعة والمراقبة للتأكد من سلامة الإجراءات اللازمة لكافة العمليات الاجرائية الواجب اتابعها للتخلص من هذه النفايات وإجراء عمليات التعقيم لكافة مرافق الحجر وبشكل يومي والقيام بعملية نقل النفايات الي اماكن الحرق الخاصة في منطقة الغباوي والتي تدار من قبل وزارة البيئة.

وأضاف أن الوزارة ومن خلال مراقبتها المتواصلة لآليات تنفيذ الإدارة المتكاملة للنفايات الناتجة عن الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا النزلاء في اماكن الحجر الصحي ، لتأكد دورها المحوري في عملية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وانها تعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدوله الاردنيه والتي تعتبر جزءا لا يتجزء منها كصمام امان ودرع حصين للذود عن الوطن ومقدراتها، مثمنا دور كافة الشركاء في العمل والإنجاز الجنود الأوفياء والذين يقفون وقفة رجل واحد في مقاومة هذا الفيروس الخطير، ويأتمرَن برؤى وتوجيهات قيادة حكيمة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل مع كافة الإجراءات بمهنية ومسؤولية لما تشكله هذه النفايات من بؤر خصبة لتجمع فيروس كورونا وانتشاره.