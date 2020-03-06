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تفجير انتحاري قرب السفارة الأميركية في تونس

منذ 3 ساعات

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تونس- أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصا يمتطي دراجة نارية أقدم ظهر اليوم الجمعة على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

من جهتها نقلت فرانس برس عن وزارة الداخلية التونسية قولها إن انفجارا وقع الجمعة في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح. (وكالات)

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