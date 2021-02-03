تفريغ الانفعالات أحدها.. نصائح لمصابي اضطراب خلل الانتباه

ليما علي عبد

عمان – يشعر الجميع بين حين وآخر بالقلق والغضب وغير ذلك من الانفعالات، لكن تلك الانفعالات تكون أشد بين مصابي اضطراب خلل الانتباه وفرط الحركة. ففي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى التأثير سلبيا في عملهم وحياتهم العائلية الاجتماعية، مما يجعلهم يصابون بالإحباط وهبوط المعنويات.

هذا ما ذكره موقع www.healthline.com الذي أشار إلى أنه بإمكان المصاب بهذا الاضطراب أن يساعد نفسه في السيطرة على التقلبات المزاجية عبر الالتزام بالنصائح الآتية: