“تفسير القوانين”: موظفو “الثانية عليا عدل” مشمولون بصندوق تكافل الموظفين

سماح بيبرس

عمان – قال ديوان تفسير القوانين في رد على استفسارات لرئيس الوزراء مؤخراً تتعلّق بوزارة العدل أنّ الموظف المشترك في صندوق التكافل الاجتماعي التابع لموظفي وزارة العدل يشمل موظفي الفئة الثانية من الفئة العليا.

وبيّن الديوان في رد على أسئلة وردته في آذار مارس الماضي أنّ مفهوم “الموظف المشترك” في الصندوق لم يحصر بدرجة أو فئة وظيفية معينة بل جاء النص مطلقاً، وعليه وطبقاً لإطلاق النص وعدم تقييده فإن عبارة “بمختلف فئاتهم ودرجاتهم” الواردة في المادة 45 من قانون استقلال القضاء تشمل موظفي الفئة الثانية من الفئة العليا.

وجواباً على سؤال ثان حول “بيان ما إذا كانت عبارة بدل أوعلاوة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية تشمل المبالغ المودعة في الصندوق المشار إليه في المادة (۹) من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل، وفيما إذا كانت تمنع من صرفها للمشترك إذا كان أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية أو وكيل عام إدارة قضايا الدولة، وجد الديوان أن العلاوة هي الزيادات المقررة للموظف تبعاً للراتب الأساسي والتي يستحقها تبعاً لاستحقاق الراتب، كما أن البدل هو زيادات وأجور ترتبط بالعمل ذاته ولا يستحقها الموظف إلا بقيامه بالعمل كبدل العمل الإضافي وبدل التفرغ، أما المبالغ التي يتم صرفها للمشترك في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل وفقاً لنظامه فهي ليست علاوة تضاف للراتب الأساسي للموظف وليست بدل أجر لا يستحقها الموظف إلا بقيامه بعمل معين وبالتالي فإن المبالغ المودعة في الصندوق لا ينطبق عليها مفهوم العلاوة أو البدل لذلك فإنه لا يمنع صرف هذا المبلغ لكل من أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية ووكيل عام إدارة قضايا الدولة.

واستند رأي الديوان على المادة (٤٥) من قانون استقلال القضاء رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته حيث نص على المتعلق بإنشاء صندوق (التكافل الاجتماعي للقضاة) و(صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل)،

وجاء في المادة أنه يخصص صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة بصورة فعلية والمتقاعدين بمن فيهم المتقاعدون ما قبل تاریخ ۲۰۱۰/۱۲/۳۱. كما “يخصص صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل لمنفعة العاملين بصورة فعلية بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق أحكام نظام يصدر لهذه الغاية”.

و”يستمر صندوق الموظفين في تقديم منافع محددة لموظف وزارة العدل الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية”.

كما استند الديوان على نص المادة (۱۸) من نظام الخدمة المدنية رقم (أ) لسنة ۲۰۲۰ حيث جاء فيها ” (أ). تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيلوالعلاوات الخاصة بها كما يلي: ١. المجموعة الأولى: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاتهالأخرى. المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (۱۲٥۰) دينارا وزيادة سنوية مقدارها(۲٥) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة وعلاوة فنية بنسبة (٥٠%) من الراتب الأساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (۲۰۰) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام وإذا كانت الدائرة التي يعملفيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (۲٥) من هذا النظام فيمنح إضافة إلى ما سبق ما نسبته (%۳۰) منعلاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى في تلك الدائرة. ب. لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غیرمنصوص عليها في البندين (۱) و (۲) من الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة، أو في إدارتها والشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمكافاة أو البدل المقرر مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك أي مكافأة أو بدل مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غيردائرته، بناء على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام. 1. يشترط أن لا يتجاوز مجموع المكافآت والبدلات السنوية الواردة فيالفقرة (ب) من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة ج. (أ) من هذه المادة (٥٠) من مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية ويتم استرداد المبالغ التي حصل عليها أي منهم زيادة على تلك النسبة لمصلحة الخزينة. ٢. لا تسري أحكام البند (۱) من هذه الفقرة على المبالغ التي يتقاضاها الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة ( ٦٩) من هذا النظام. د. اعتباراً من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لسنة ٢٠٢٣ يتم التعيين على شواغر المجموعة الثانية من الفئة العليا بموجب عقد وفقتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب المجلس المستند لتوصيةرئيس الديوان).

كما استند على المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل رقم (۱۱۷) لسنة ۲۰۱۷ يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي: مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين ونصف في السنة الواحدة على الأقل. أو أي مبلغ يعادل نسبة من إجمالي راتبه الشهري. ألفان وخمسمئة دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.