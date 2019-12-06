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تفكيك صواريخ موجهة ضد المتظاهرين في بغداد

منذ ساعتين
من تظاهرات العراق - (أ ف ب )

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بغداد – أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم الجمعة، عن تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا بأطراف بغداد الغربية موجهة إلى وسط بغداد.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح للتلفزيون الرسمي العراقي اليوم الجمعة ، إن قوات الجيش العراقي، عثرت على ثلاثة صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور 20 كلم شمالي العاصمة بغداد.
وأضاف خلف أن القوة الأمنية تمكنت من تفكيك الصواريخ التي كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات لهذا اليوم الجمعة.
وتحاول جهات مندسة تلغيم التظاهرات في العراق وتشويه سمعتها، والقيام بإحراق المحال التجارية في محاولة للإساءة للحراك الشعبي ضد الأحزاب والقوى السياسية.–(بترا)

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