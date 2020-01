تفوق فرنسي وياباني وأرجنتيني بكأس رابطة المحترفين لكرة المضرب

سيدني (أستراليا) – تفوقت منتخبات الأرجنتين وفرنسا واليابان السبت على بولندا وتشيلي والأوروغواي تواليا في اليوم الثاني من منافسات كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب التي تقام نسختها الأولى في أستراليا.

في المواجهة الأولى ضمن المجموعة الخامسة، خرجت الأرجنتين متفوقة على تشيلي 2-1 على رغم خسارة أبرز لاعبيها، دييغو شفارتسمان المصنف 14 عاما، أمام روبرت هوركاش بنتيجة 4-6، 6-2 و6-3، لكن المنتخب الأميركي الجنوبي عوّض بفوز غيدو بييا على كميل مايشراك 6-2، 2-6، و6-2، والثنائي ماكسيمو غونزاليز وأندريس مولتني على هوركاش ولوباش كوبوت في مباراة الزوجي 6-2 و6-4.

وشكا شفارتسمان بعد خسارته من تأثير درجات الحرارة المرتفعة على أدائه، موضحا: “خوض المباراة الأولى في هذا الطقس، بحرارة 45 درجة داخل الملعب، يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون مستعدا لكل نقطة”، واعتبر ان ارتفاع الحرارة: “جعل كل نقطة صعبة بالنسبة إلي في نهاية المطاف”، مقرا بأن منافسه “استحق الفوز، لعب بشكل أفضل مني بكثير”.

#TeamArgentina take the tie!

Gonzalez & Molteni beat Hurkacz & Kubot 6-2 6-4 to secure a 2-1 win over #TeamPoland in Sydney. @ATPCup | #ATPCup pic.twitter.com/j5bdU1F4WC

— ATP Tour (@atptour) January 4, 2020