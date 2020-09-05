تفويض مديريات التربية في بعض المناطق بتعليق دوام الطلبة الأحد

عمان – قررت وزارة التربية والتعليم السبت، تفويض مديري التربية والتعليم في جميع مناطق البادية بالمملكة ومناطق الأغوار ومحافظة العقبة بالتنسيق مع الحكام الإداريين صلاحيات تعليق دوام طلبة المدارس التابعة لمديرياتهم من الروضة وحتى الصف الرابع يوم غد الأحد.

وجاء القرار في ظل الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة، على أن يبقى دوام الهئيات الإدارية والتدريسية كالمعتاد لاستكمال بناء الخطط والبرامج ورفع بيانات الطلبة والعلاقات التدريسية على منظومة Open Emis.

كما قررت الوزارة، تفويض مدراء التربية والتعليم في باقي مناطق المملكة، صلاحيات تخفيض زمن الحصة الدراسية ليوم غد الأحد، حسب الحالة الجوية.–(بترا)