آخر الأخبارالغد الاردني

تفويض مديريات التربية في بعض المناطق بتعليق دوام الطلبة الأحد

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة التربية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قررت وزارة التربية والتعليم السبت، تفويض مديري التربية والتعليم في جميع مناطق البادية بالمملكة ومناطق الأغوار ومحافظة العقبة بالتنسيق مع الحكام الإداريين صلاحيات تعليق دوام طلبة المدارس التابعة لمديرياتهم من الروضة وحتى الصف الرابع يوم غد الأحد.
وجاء القرار في ظل الظروف الجوية السائدة وارتفاع درجات الحرارة، على أن يبقى دوام الهئيات الإدارية والتدريسية كالمعتاد لاستكمال بناء الخطط والبرامج ورفع بيانات الطلبة والعلاقات التدريسية على منظومة Open Emis.
كما قررت الوزارة، تفويض مدراء التربية والتعليم في باقي مناطق المملكة، صلاحيات تخفيض زمن الحصة الدراسية ليوم غد الأحد، حسب الحالة الجوية.–(بترا)

مقالات ذات صلة

مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان-(أرشيفية)

“التربية” تقر التعلم عن بعد لمدة 14 يوما في مدرستين بسحاب وعين الباشا

منذ 25 دقيقة

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

منذ ساعة واحدة

خطاب ولي العهد.. نافذة تطل على أمل وثقة بمستقبل أفضل للعالم

منذ ساعة واحدة

الأطفال والإنترنت.. غياب الإشراف العائلي يعرضهم للانتهاكات

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
66 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock