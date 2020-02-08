تفويض مديري التربية صلاحية تعطيل المدارس

ألاء مظهر

عمان- أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بالتعاميم السابقة الصادرة عن الوزارة المتعلقة بتفويض صلاحية تأخير الدوام الصباحي أو تعطيل المدارس ليوم غد الاحد لمديري التربية والتعليم وفقاً للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته ،بحسب ما افاد به الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

ودعت الوزارة في تصريح ل” الغد” اليوم السبت مديري التربية والتعليم في الميدان ضرورة التواصل والتنسيق مع الحكام الإداريين في مناطقهم ومتابعة الحالة الجوية لاتخاذ القرار الأنسب حيال ذلك حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

ويذكر ان مايزيد عن600 الف طالب وطالبة استانفوا فصلهم الدراسي الثاني بعد انتهاء عطلة نصف العام الدراسي،في المدارس الخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين (الاونروا) ومدارس الطلبة السوريين في الفترة المسائية، بالاضافة الى السلطات التعليمية الاخرى باستثناء المدارس الحكوميةمنها.

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