لندن – ينوي آرسنال تعزيز دفاعه بشكل لافت في الساعات الأخيرة قبل اقفال باب الانتقالات الخميس، عشية انطلاق الدوري الانجليزي لكرة القدم، باقترابه من التعاقد مع الاسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز.

وكان الظهير الأيسر تيرني هدفا لآرسنال طوال الصيف الحالي، وقد رفض سلتيك الاسكتلندي عرضين من “المدفعجية” للتخلي عن اللاعب الشاب البالغ 22 عاما.

لكن تيرني – الذي غاب عن تعادل سلتيك مع كلوج الروماني، لتعافيه من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية – يتوقع أن يسافر الى لندن في ظل تقارير حول اتفاق الفريقين على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني.

Kieran Tierney will sign a five-year deal at Arsenal if his proposed £25m transfer from Celtic goes ahead.https://t.co/VChVbRaaAN pic.twitter.com/4j40ulnrSQ

— BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2019