تقارير .. أنشيلوتي يتوصل الى اتفاق مبدئي لتدريب ايفرتون

لندن – أفادت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية الاثنين، أن المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي توصل الى “اتفاق مبدئي” لتولي مهام منصب المدير الفني لنادي ايفرتون الانجليزي عقب اقالته الاسبوع الماضي من نابولي.

ووصل أنشيلوتي الى مدينة ليفربول في وقت سابق الاثنين، وسط تقارير من “سكاي” تفيد أن المحادثات بين الطرفين “تطورت بشكل لافت”.

وأقيل أنشيلوتي – الذي خلفه “تلميذه” جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الماضي – إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الاخيرة.

ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاما البرتغالي ماركو سيلفا في ملعب “غوديسون بارك” عقب اقالة الاخير في 5 كانون الاول في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في “دربي” المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

Carlo Ancelotti is expected to be confirmed as the new @Everton manager as soon as Thursday or Friday.

The former Chelsea manager was sacked in the tunnel of Goodison Park after a 1-0 defeat to Everton over 8 years ago.#EFC pic.twitter.com/muM1Pn0I6H

— The Sportsman (@TheSportsman) December 17, 2019