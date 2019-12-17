تقارير .. أنشيلوتي يتوصل الى اتفاق مبدئي لتدريب ايفرتون

لندن – أفادت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية الاثنين، أن المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي توصل الى “اتفاق مبدئي” لتولي مهام منصب المدير الفني لنادي ايفرتون الانجليزي عقب اقالته الاسبوع الماضي من نابولي.

ووصل أنشيلوتي الى مدينة ليفربول في وقت سابق الاثنين، وسط تقارير من “سكاي” تفيد أن المحادثات بين الطرفين “تطورت بشكل لافت”.

وأقيل أنشيلوتي – الذي خلفه “تلميذه” جينارو غاتوزو في الجهاز الفني للفريق الجنوبي، مساء الثلاثاء الماضي – إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي، رغم بلوغه في الأمسية ذاتها ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه العريض برباعية نظيفة على غنك البلجيكي في الجولة السادسة الاخيرة.

ومن المتوقع أن يخلف أنشيلوتي البالغ 60 عاما البرتغالي ماركو سيلفا في ملعب “غوديسون بارك” عقب اقالة الاخير في 5 كانون الاول في أعقاب الخسارة القاسية بنتيجة 2-5 في “دربي” المدينة أمام الغريم ليفربول متصدر الترتيب، ليتولى مهامه بشكل موقت الاسكتلندي دنكان فيرغوسون.

Carlo Ancelotti is expected to be confirmed as the new @Everton manager as soon as Thursday or Friday. The former Chelsea manager was sacked in the tunnel of Goodison Park after a 1-0 defeat to Everton over 8 years ago.#EFC pic.twitter.com/muM1Pn0I6H — The Sportsman (@TheSportsman) December 17, 2019

واذا ما حصل ذلك، سيتولى مدرب ميلان السابق مهام ناد انجليزي للمرة الثانية في مسيرته الحافلة بعد أن أشرف على تشيلسي بين عامي 2009 و2011 حقق خلالهما الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسمه الاول مع النادي اللندني.

وحقق فيرغوسون نتائج مميزة منذ تعيينه مدربا موقتا، إذ أسقط تشيلسي في عقر داره بنتيجة 3-1 في المرحلة 16 من الـ “بريميرليغ” قبل أن يفرض التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد” 1-1 الاحد.

ويعد أنشيلوتي من أبرز المدربين على الساحة الأوروبية، وتولى تدريب نابولي في صيف 2018، بعد مسيرة أشرف خلالها على أندية كبرى في القارة، أبرزها يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأحرز المدرب المخضرم سلسلة ألقاب في مسيرته، أبرزها لقب مسابقة دوري الأبطال ثلاث مرات (مرتان مع ميلان ومرة مع ريال مدريد). (أ ف ب)