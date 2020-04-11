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تقارير .. أيام بوغبا في مانشستر يونايتد باتت معدودة

منذ ساعتين

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مانشستر – كشفت تقارير صحفية أن أيام لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا باتت معدودة في مانشستر يونايتد، وأن عدة أندية تسعى للتعاقد معه على رأسها ريال مدريد ويوفنتوس، ما يعني أنه قد يكون أحد الصفقات المدوية في موسم الانتقالات المقبل.

ونظرا لرغبة اللاعب في عدم الاستمرار في إنجلترا، فقد بدأ مسؤولو يونايتد بالفعل في البحث عن بديل ليعوض رحيل الفرنسي، حسبما أفادت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) الإيطالية.

واستقر مجلس إدارة (الشياطين الحمر) على أن يكون البديل هو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو، رغم أن نادي العاصمة الإيطالية لن يفرط في نجمه الصربي بسعر أقل من 100 مليون يورو تقريبا.

ويسعى النادي الإنجليزي لتدعيم خط وسطه بعد استقدام برونو فرنانديز في موسم الانتقالات الشتوية الماضي، لذا فإن تعاقده مع سافيتش سينعش خزائن لاتسيو ليبحث هو الآخر عن لاعب بديل للصربي. (إفي)

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