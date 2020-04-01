تقارير .. إبراهيموفيتش سيغادر ميلان بالميركاتو الصيفي

روما – لن يلجأ مهاجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) إلى خيار تجديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وسيغادر النادي الإيطالي هذا الصيف، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

ولم يعد إبرا يؤيد المشروع الرياضي الذي روج له الرئيس التنفيذي لميلان، الجنوب أفريقي إيفان جازيديس، ولا يستبعد الاعتزال من كرة القدم الصيف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية على صدر غلافها للعدد الصادر الأربعاء.

Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan, bientôt la fin ? Le Suédois n'entend pas prolonger son contrat avec le club lombard en fin de saison https://t.co/vfCLCTwO1l pic.twitter.com/zoUmjBSGBa — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 1, 2020

وبعنوان “إيبرا باي باي ميلانو” سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة من إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان كمدير رياضي للنادي، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية.

يضاف إلى ذلك، احتمال استقالة باولو مالديني، المشرف الفني على فريق ميلان، من منصبه في الصيف المقبل.

وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر إلى السويد في ظل هذه الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلان في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي وبدأ مرحلته الجديدة في إيطاليا بتسجيل أربعة أهداف في المباريات العشر الأولى التي شارك فيها. (إفي)