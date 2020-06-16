تقارير.. إقامة بطولة أميركا المفتوحة في موعدها بنهاية أغسطس

مدن – كشفت وسائل إعلام، أن النسخة المقبلة من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، ستبدأ في 31 آب (أغسطس) المقبل، في نفس المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

وأكدت شبكة (ESPN) الرياضية أن الاتحاد الأميركي للتنس مستمر في خططه بإقامة آخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) وحتى 13 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وكانت مجلة (فوربس) الاقتصادية قد أوضحت الأربعاء الماضي أن كل من رابطتي اللاعبين المحترفين (ATP)، واللاعبات (WTA) منحتا الضوء الأخضر للاتحاد الأمريكي لإقامة البطولة في المواعيد المحددة سلفا.

Grand Slam tennis is set to return with the US Open in late August, but a couple of stars are still unsure of the proper protocols and guidelines. Check out more of the latest #ATP news now! https://t.co/8apWkwqiMF — SBOBET (@SBOBET) June 16, 2020

وأكد المسؤول الإعلامي بالاتحاد الأميركي للعبة، كريس ويدماير، أن: “جميع الخطوات الضرورية” ما زالت مستمرة من أجل انطلاق البطولة التي تقام على ملاعب (فلاشينج ميدوز) في المواعيد المحددة، وأنهم يأملوا في الإعلان عن هذا الأمر “قريبا جدا”.

ورغم معارضة بعض اللاعبين للمشاركة في البطولة بسبب شروط السلامة الإجبارية التي أقرتها اللجنة المنظمة، مثل الإقامة في فنادق معزولة طوال فترة البطولة، أو مرافقة شخص واحد فقط لهم من الفريق، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن البطولة الأميركية ستكون أولى بطولات الجراند سلام التي تقام بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تسبق بطولتي واشنطن وسينسيناتي بطولة أمريكا المفتوحة، ومن بعدا ستنطلق الجولة المصغرة للملاعب الترابية ببطولتي مدريد وروما للأساتذة، قبل إقامة بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). (إفي)