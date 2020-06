تقارير.. إقامة بطولة أميركا المفتوحة في موعدها بنهاية أغسطس

مدن – كشفت وسائل إعلام، أن النسخة المقبلة من بطولة أميركا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، ستبدأ في 31 آب (أغسطس) المقبل، في نفس المواعيد التي كانت مقررة من قبل.

وأكدت شبكة (ESPN) الرياضية أن الاتحاد الأميركي للتنس مستمر في خططه بإقامة آخر البطولات الأربع الكبرى في الموسم خلال الفترة من 31 آب (أغسطس) وحتى 13 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وكانت مجلة (فوربس) الاقتصادية قد أوضحت الأربعاء الماضي أن كل من رابطتي اللاعبين المحترفين (ATP)، واللاعبات (WTA) منحتا الضوء الأخضر للاتحاد الأمريكي لإقامة البطولة في المواعيد المحددة سلفا.

Grand Slam tennis is set to return with the US Open in late August, but a couple of stars are still unsure of the proper protocols and guidelines.

