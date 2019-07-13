تقارير .. اتلتيكو مدريد يشكو برشلونة وغريزمان إلى “فيفا”

مدريد – أشارت تقارير صحافية إسبانية السبت، الى أن نادي أتلتيكو مدريد سيرفع الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بدفع قيمة البند الجزائري لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

وأشارت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية الى أن أتلتيكو يأمل في أن يفرض الاتحاد الدولي عقوبة على نادي برشلونة وأيضا على اللاعب.

وكان أتلتيكو – الذي حل وصيفا في الموسم الماضي لبرشلونة في ترتيب الليغا الإسبانية – قد رفع الى “فيفا” في العام 2017 مسألة مقاربة غير مشروعة من قبل النادي الكتالوني، لمحاولة التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي.

وردا على سؤال لوكالة (فرانس برس)، رفض النادي المدريدي تأكيد ما ورد في التقارير الصحافية، حيث سارع أتلتيكو الى الاعتراض بعد إعلان برشلونة رسميا ضم غريزمان المتوج في صيف العام 2018 بلقب مونديال روسيا مع منتخب بلاده، بعقد يمتد حتى العام 2024 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي كان يربطه بأتلتيكو، وأنهى الإعلان الأخذ والرد حول مستقبل الفرنسي في مدريد، لاسيما وأن اللاعب كان قد أعلن في أيار (مايو) الماضي أنه سيرحل في الموسم المقبل، من دون تحديد وجهته.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023. (أ ف ب)