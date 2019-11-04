آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تقارير.. اجيري يقترب من تدريب ليجانيس

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – اقترب المدرب المكسيكي خافيير أجيري من قيادة الإدارة الفنية لفريق ليجانيس الإسباني، بحسب ما كشفت تقارير صحيفة (آس) الرياضية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات مع أجيري، المدرب السابق لمنتخب مصر بين تموز (يوليو) 2018 إلى نفس الشهر من العام 2019 باتت في مرحلة متقدمة للغاية.

وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع انتهاء الفترة المؤقتة -أسبوعين- لإدارة الفريق بواسطة المدرب المساعد، لويس سيمبرانوس، عقب إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو يوم 21 تشرين أول (اكتوبر) الماضي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن أجيري لم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقاد المدرب البالغ من العمر 60 عاما الإدارة الفنية لعدة أندية مثل أوساسونا وأتليتكو مدريد وسرقسطة وإسبانيول، ويتذيل ليجانيس ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد تسجيل فوز واحد في 12 مباراة خاضها منذ بداية الموسم. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

7 فرق عربية تزيّن دور المجموعات بكأس الاتحاد الافريقي

منذ 44 دقيقة

“الشباب” يُباشر تدريباته في البحرين استعدادا لمواجهة بوتان آسيويا

منذ 49 دقيقة

“الاولمبي” يواصل تدريباته تأهبا لبطولة دبي

منذ 55 دقيقة

تواصل منافسات البطولة العربية للجودو

منذ 59 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock