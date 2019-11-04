تقارير.. اجيري يقترب من تدريب ليجانيس

مدريد – اقترب المدرب المكسيكي خافيير أجيري من قيادة الإدارة الفنية لفريق ليجانيس الإسباني، بحسب ما كشفت تقارير صحيفة (آس) الرياضية.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات مع أجيري، المدرب السابق لمنتخب مصر بين تموز (يوليو) 2018 إلى نفس الشهر من العام 2019 باتت في مرحلة متقدمة للغاية.

📝 Luis Cembranos tiene complicado continuar como entrenador del Leganés

💼 El club negocia con el mexicano Javier Aguirrehttps://t.co/oaACjVW9I9 — Diario AS (@diarioas) November 3, 2019

وتأتي هذه التكهنات بالتزامن مع انتهاء الفترة المؤقتة -أسبوعين- لإدارة الفريق بواسطة المدرب المساعد، لويس سيمبرانوس، عقب إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بيليجرينو يوم 21 تشرين أول (اكتوبر) الماضي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن أجيري لم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب منذ إقالته من تدريب منتخب مصر، عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقاد المدرب البالغ من العمر 60 عاما الإدارة الفنية لعدة أندية مثل أوساسونا وأتليتكو مدريد وسرقسطة وإسبانيول، ويتذيل ليجانيس ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد تسجيل فوز واحد في 12 مباراة خاضها منذ بداية الموسم. (إفي)